Jest decyzja w sprawie rozbudowy zakładu Umicore pod Nysą. Pracę ma tam znaleźć kolejne 950 osób

Planuje się, że hale i budynki produkcyjne powstaną na powierzchni łącznej ponad 7 hektarów, a do tego drogi, place i parkingi zajmą 3 hektary powierzchni. Na pozostałym terenie Umicore rozważa budowę farmy fotowoltaicznej. Przez cztery lata na budowie będzie pracować nawet do 1,5 tysiąca osób. Stałą pracę docelowo znajdzie tu dodatkowo 950 osób, przy czym planowana jest praca ciągła, w systemie czterozmianowym.

Rozbudowa zakładu Umicore pod Nysą

Po zakończeniu rozbudowy zakład Umicore w Radzikowicach pod Nysą ma zwiększyć swoje moce produkcyjne o 90 tysięcy ton materiałów katodowych. To specjalna sproszkowana mieszanina metali i innych substancji chemicznych, spiekana w formach dostosowanych do wymagań konkretnego odbiorcy. Łącznie po osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej w zakładzie przerabiać się będzie rocznie do 69 tysięcy ton związków metali ciężkich – niklu, kobaltu i manganu. Do tego 100 tysięcy ton innych półproduktów z udziałem litu.