Tygrysy w zoo w Opolu. Tak tygrysie trojaczki uczą się życia pod czujnym okiem mamy

- Do tej pory maluchy wychodziły na okólniki, z których obserwowały, co się dzieje na wybiegu zewnętrznym – wyjaśnia Maciej Kempa, kierownik sekcji dużych kotów w opolskim ogrodzie zoologicznym. – Już teraz widzimy, że one różnią się charakterami. Dwa są ciekawskie i szukające przygód, a trzeci bardziej wycofany. On uważnie obserwuje, co się dzieje wokół, a do zabawy włącza się dopiero po zaczepkach braci.

W przypadku zewnętrznego wybiegu ciekawość u całej trójki wzięła jednak górę nad ostrożnością. - Tygrysy lubią pływać, dlatego czekaliśmy z ich wypuszczeniem, aż temperatury na zewnątrz wzrosną. Nie chcieliśmy, aby młode po takiej kąpieli za bardzo się wychłodziły. One na razie jedynie obserwują oczko wodne, ale za kilka dni na pewno to się zmieni – mówi Maciej Kempa. – To jest ten etap, gdy bracia - pod czujnym okiem mamy - uczą się życia. W naturze samica musiałaby nauczyć je polowania oraz unikania niebezpieczeństw. Tygrys syberyjski jest największym drapieżnikiem lądowym, więc jedynym zagrożeniem w naturze jest dla niego człowiek.