Jałmużna wielkopostna na rzecz dzieci z Ukrainy. Zaproszenie od Caritas Diecezji Opolskiej Marcin Żukowski

Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza do włączenia się w dzieło jałmużny wielkopostnej na rzecz dzieci ukraińskich. To propozycja mająca pomóc w dobrym przeżyciu czasu przygotowania do Wielkanocy. Kościół katolicki w Polsce od początku wojny pomógł tysiącom Ukraińców. Blisko pół tysiąca osób z Ukrainy wciąż przebywa w naszym regionie i jest pod opieką opolskiej Caritas.