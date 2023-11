Uczniowie liceum mundurowego w Oleśnie złożyli ślubowanie przy pomniku powstańców. Nastolatki zaprezentowali musztrę przy żołnierzach

Oddział Przygotowania Wojskowego to klasa mundurowa II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie.

- Przed pomnikiem odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz ślubowanie uczniów klasy pierwszej naszego Liceum Ogólnokształcącego - Oddziału Przygotowania Wojskowego - informuje Dorota Mielczarek-Koziołek, dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

Klasa mundurowa to profil liceum ogólnokształcącego. Licealiści w mundurach mają przynajmniej raz w miesiącu szkolenie w jednostce wojskowej oraz w innych formacjach służb mundurowych (takich jak policja czy straż pożarna).

Klasa mundurowa istnieje w szkole przy ul. Powstańców Śląskich w Oleśnie od 2009 roku. Mundurówka to najpopularniejszy kierunek. Co roku udaje się utworzyć pełną klasę, co w obliczu niżu demograficznego jest dużym sukcesem Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.