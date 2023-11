Uczniowie wystąpią pod batutą Adama Sztaby. Znany dyrygent ćwiczył razem z uczestnikami chóru z Dziewkowic

Na co dzień znajdują się w nim klasy Zespołu Placówek Oświatowych, a popołudniami organizowane są lekcje chóru.

Na dodatek w ostatnim spotkaniu z Adamem Sztabą, uczestnikom chóru mogli towarzyszyć rodzice. Cała grupa uczyła się śpiewu znanego utworu „Panie Janie”.

- Ja się bardzo cieszę, że to są dzieci, które nie kończyły szkół muzycznych i które nie grały do tej pory na żadnych instrumentach - mówi Adam Sztaba podczas spotkania z uczestnikami. - Uczymy się wszystkiego od podstaw, wprowadzamy nuty do prób. Mimo tego, że nuty dziś jeszcze nie mówią dzieciom niczego, to już za kilka miesięcy będą mieć podstawową wiedzę.