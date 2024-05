Uczniowie z Kluczborka nagrali poleczkę. Wyszło super. Musicie to zobaczyć!

- Utwór jest folkowy, więc i stroje musiały być odpowiednie. Starałyśmy się przygotować je jak najniższym kosztem, a mimo to wyszło efektownie – mówi nauczycielka. – Spódnice powstały ze starych prześcieradeł. Dziękujemy pani, która pracuje w naszej pralni, bo pomogła nam je uszyć. Koszule przyozdobione zwykłymi serwetkami, do tego korale i wypożyczone wianuszki. Efekt jest piorunujący i zaskoczył nawet nas same.