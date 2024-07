Nie ma porozumienia w sprawie wiatraków w gminie Głubczyce. „Tu jest słowo przeciwko słowu”

Wielu mieszkańców nie chce energii z wiatru

Choć pomysł powstania farm wiatrowych ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, to ta druga grupa już od samego początku zdecydowanie bardziej dała o sobie znać. Są to głównie mieszkańcy Klisina i Lisięcic. Krytycy wiatraków założyli własne stowarzyszenie oraz rozwiesili w całej gminie banery i plakaty sprzeciwiające się farmom wiatrowym. Za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpoczęli też szeroką akcję, w ramach której prezentują swoje argumenty przeciwko wiatrakom.

Burmistrz Głubczyc: To się będzie opłacać

Burmistrz Głubczyc Adam Krupa, przemawiając do mieszkańców, nie ukrywał, że w obecnej sytuacji jest zwolennikiem przeprowadzenia inwestycji. Podkreślał on, że gmina Głubczyce nie ma potencjału, by ściągnąć do siebie dużych inwestorów, którzy wybudują fabryki i przyniosą zyski do budżetu. Farmy wiatrowe mają być alternatywą, na którą burmistrz nie zgodziłby się, gdyby gmina była bogata.