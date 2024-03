Uczniowie z nyskiej szkoły podstawowej adoptowali słonia - sierotę w Kenii. I są tym zachwyceni

Młody słoń błąkał się samotnie wyczerpany po rezerwacie Laulenei w Kenii. Słoniątko było chude, słabe, odwodnione i bliskie śmierci. To tereny nawiedzone w latach 2021 – 2022 przez suszę. W jej trakcie zginęło wiele słonic, osieracając swoje dzieci. Na szczęście wiadomość o młodym słoniu trafiła do schroniska Sheldrick Wildlife Trust, opiekującego się kilkudziesięcioma słoniami. Pracownicy schroniska pojechali w teren i odnaleźli słonika, który dostał na imię Kilulu. W trakcie transportu do schroniska był tak osłabiony, że przy życiu trzymały go kroplówki.

- Zawsze interesowałam się życiem słoni. To mądre, inteligentne zwierzęta – opowiada Ewa Kardela – Dyrka, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. – Kilka lat temu byłam turystycznie w Kenii i odwiedziłam ten sierociniec dla słoni. Już wtedy wpadł mi do głowy pomysł adoptowania jednego ze zwierząt. Śledziłam na bieżąco informacje o ich działalności i teraz udało się ten pomysł zrealizować.