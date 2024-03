Uni Opole mocno postraszyło BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Zmarnowało jednak ogromną szansę na sprawienie sensacji

Obie drużyny mierzyły się ze sobą w tym sezonie już po raz czwarty. Ostatnie z ich wcześniejszych bezpośrednich starć odbyło się niedawno, bo 16 marca, podczas półfinału Tauron Pucharu Polski w Nysie. Faworyzowane bielszczanki nie dały wtedy Uni żadnych szans, wygrywając 3:0. Tak samo było też podczas ligowej potyczki w Bielsku-Białej w fazie zasadniczej. U siebie jednak ekipa z Opola pokazała, że stać ją na pokonanie BKS-u i niespodziewanie wygrała 3:1.

Początek pierwszego spotkania ćwierćfinałowego wskazywał jednak na to, że Uni po raz kolejny nie będzie mieć wiele do powiedzenia. Co prawda już na samym starcie z powodu kontuzji kostki boisko musiała opuścić podstawowa przyjmująca BKS-u Paulina Damaske, ale nie miało to negatywnego wpływu na poczynania gospodyń. Zastępująca ją doświadczona Brazylijka Regiane Bidias spisywała się bardzo dobrze, podobnie zresztą jak cała drużyna z Bielska-Białej. W szeregach opolanek dwoiła się i troiła atakująca Katarzyna Zaroślińska-Król, ale długo na niewiele się to zdawało. Dwa pierwsze sety upłynęły pod pełną kontrolą BKS-u, który zwyciężył kolejno 25:19 i 25:17.