Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu rozszerza zakres działalności. Rozszczepienia wargi i podniebienia to problem u najmłodszych

Jak dodaje, rozszczepy wargi i/lub podniebienia to najczęstsze wady wrodzone twarzoczaszki. Skutkują trudnościami w pobieraniu pokarmu i połykaniu, zaburzeniami rozwoju mowy, wadami zgryzu, ale też zwiększonym ryzykiem chorób układu oddechowego i pokarmowego.

Jak zapewnia kierownik oddziału dr Paweł Mielczarek, USK jest pierwszym ośrodkiem w województwie opolskim, który oferuje operacje rozszczepu podniebienia i wargi.

- Szacujemy, że jeśli rocznie w Polsce rodzi się ok. 400 dzieci z takimi wadami wrodzonymi, to w województwie opolskim może być ich kilkoro. Teraz oferujemy im możliwość realizacji operacji blisko miejsca zamieszkania, tym bardziej że zwykle są to zabiegi wieloetapowe. Mamy doświadczonego specjalistę z tego zakresu i zespół przygotowany do zapewnienia kompleksowej opieki nad takim pacjentem - deklaruje.