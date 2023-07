Violetta Porowska: - Trwają przygotowania do kampanii, zatem o urlopie w tym roku nie ma mowy

Poseł Violetta Porowska: - Polacy przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej doskonale przekonali się, że jest to najbardziej niewiarygodna i nieskuteczna oraz nierzetelna ekipa jaka miała okazję rządzić naszym państwem.

Czy wybiera się pani w tym roku na wakacje? Nie. Przed nami bardzo ciężka praca. Trwają przygotowania do kampanii wyborczej, prace programowe, mamy praktycznie każdego dnia spotkania z mieszkańcami i wyborcami w naszych okręgach, dlatego o urlopie w tym roku nie ma mowy. Musimy ciężko pracować. To powinna pani zaoszczędzić pieniądze, bowiem jak słyszymy z ust przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, wakacje w tym roku będą wyjątkowo drogie. Były premier wskazuje również, że polska rodzina chcąc spędzić wakacje w Krynicy Morskiej musi wydać na taki cel prawie wszystkie swoje oszczędności. Jak pani odpowie na takie zarzuty? To jest naprawdę przerażające, że Donald Tusk mówi takie rzeczy i straszy Polaków. Mówiąc takie słowa w jakimś stopniu odbiera im prawo i możliwość do zasłużonego odpoczynku. Zapomina, że to za czasów jego rządów 60 % Polaków nie stać było na wakacje. Dodatkowo, szokujący jest fakt, że lider Platformy Obywatelskiej robi krzywdę przedsiębiorcom, którzy czekają i liczą na polskich turystów, oferując i świadcząc swoje usługi w kurortach turystycznych. Zresztą o ile wiem, to przedsiębiorcy z Krynicy wystosowali protest wobec słów Tuska. Ten człowiek na każdym kroku udowadnia, że powie i zrobi wszystko żeby przejąć władzę. Będzie kłamał gdzie tylko można i robi to bez żadnego skrępowania.

Gdy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację świadczenia 500+ do kwoty 800 zł od nowego roku, przewodniczący PO szybko odbił piłeczkę, domagając się zmian już od lipca. Gdy Sejm przegłosował ustawę zgodną z założeniami PiS, marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówi, że to nie jest pilna ustawa. Jak pani ocenia ruchy polityków PO?

To jest kolejny dowód na to, że Donaldowi Tuskowi i Platformie Obywatelskiej wierzyć nie można. Absolutnie manipulują sytuacją żeby uzyskać efekt wyborczy i zamydlić oczy obywatelom. Prawda w tym przypadku jest oczywista dla Polaków, ponieważ przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej doskonale przekonali się, że jest to najbardziej niewiarygodna i nieskuteczna oraz nierzetelna ekipa jaka miała okazję rządzić naszym państwem. Słowa Donalda Tuska trzeba dzielić na dwa i niejednokrotnie ten polityk pokazał, że zmienia zdanie w zależności od sondaży.

Może pani podać na to przykład? Proszę, pierwszy z brzegu. W 2015 roku gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości przeciwstawił się obowiązkowej relokacji migrantów do Polski, to Donald Tusk jako ówczesny przewodniczący Rady Europejskiej straszył nas konsekwencjami. Dziś, naglę, stał się przeciwnikiem przyjmowania migrantów. Mało tego, stał się przeciwnikiem nawet legalnej migracji, manipulując przy tym danymi, bowiem wskazał, że przyjęliśmy w ciągu roku 135 tys. muzułmańskich migrantów do pracy, a prawda jest inna. Jak pokazał minister Mariusz Kamiński jest to liczba około 40 tys. osób, z czego pamiętajmy i podkreślmy fakty: to ludzie, którzy oficjalną drogą, po złożeniu dokumentów i po weryfikacji przez państwo, otrzymali zgodę na pracę, często na wniosek konkretnych przedsiębiorców, i wjazd do kraju. Nikt nam siłą, nikogo nie wpycha, jak chciałby tego tak naprawdę Donald Tusk na życzenie Komisji Europejskiej.

Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję dotyczącą aferzystów z Platformy Obywatelskiej. Opozycja odbija piłeczkę i wskazuje na „milionerów z PiS”. Czy uważa pani, że obecny rząd odrobił zadanie w kwestii zarobków managerów w spółkach Skarbu Państwa? Porównując sytuację z czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie ludzie rządzący w spółkach Skarbu Państwa brali ogromne pieniądze i w żaden sposób ich praca nie była widoczna, nie było jej efektów, do obecnej chwili, gdzie obniżyliśmy zarobki a spółka taka jak Orlen stała się absolutnym gigantem, który coraz śmielej wchodzi na rynki zagraniczne, to jakby porównać niebo z ziemią. To my obniżyliśmy zarobki w spółkach średnio o 20 proc. Jak było za PO? Pamiętam doskonale jak na dwa dni pracę w grupie Orlen otrzymał PR-owiec Tuska Igor Ostachowicz. 24 września 2014 roku został członkiem zarządu spółki, a ustąpił 26 września po fali krytyki. Stało się to zaraz po tym, jak Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. W ten sposób chciał zapewne wynagrodzić swojego człowieka, do tego służyły im spółki Skarbu Państwa. Dziś te same spółki budują siłę polskiego budżetu, a specjaliści którzy nimi zarządzają otrzymują za to odpowiednie wynagrodzenie.

Kilka tygodni temu radny sejmiku z PO Robert Węgrzyn w rozmowie z Nową Trybuną Opolską, wskazał, że obecnie kolejki do lekarzy specjalistów są dłuższe niż za ich czasów. Czy zgodzi się pani z tą opinią? Żadne sformułowania wypowiadane przez polityków Platformy Obywatelskiej nie są wiarygodną refleksją. Służą jedynie propagandzie i chęci zdobycia wyborców. Na jakich dennych opiera swoje słowa pan radny? Czy jest obiektywna ocena? Gdyby sytuację w służbie zdrowia oceniać opierając się na konkretach, to weźmy choćby dane Głównego Urzędu Statystycznego, które jasno pokazują, że ochrona zdrowia w Polsce uznawana jest za najlepiej i najszybciej się rozwijający sektor. Inwestujemy w medycynę, weźmy choćby za przykład otwarcie kierunku lekarskiego w Opolu. A bliżej pacjentów można wskazać ile za czasów Platformy Obywatelskiej czekało się na rekonstrukcję stawu biodrowego. W naszym regionie najdłużej po kilkanaście lat. Kilka lat na rezonans magnetyczny. Dziś mówimy o miesiącu, góra trzech. Ochrona zdrowia to przestrzeń aktywności naszego kraju, która zetknęła się z największym problemem w skali kraju, czyli pandemią. Mimo tego nasz kraj poradził sobie. Dziś komunikujemy, że kolejne 16 mld złotych zostanie przeznaczonych na służbę zdrowia. To rekordowe kwoty w historii III RP. Gdyby w czasie pandemii rządziła Platforma Obywatelska mielibyśmy czarną rozpacz.

