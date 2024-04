Koalicja Obywatelska wygrała w nyskiej radzie miasta, ale nie może sama rządzić. Kogo wybierze Kordian Kolbiarz?

Po wyborach 7 kwietnia obecny burmistrz będzie miał w radzie tylko 6 przedstawicieli: Adama Zelenta , Małgorzatę Gruszkę, Łukasza Bogdanowskiego, Sebastiana Jankowicza, Damiana Kwiatkowskiego i Mariana Butora. Sytuacji nie uratuje nawet wsparcie kolegów z przyjaznego Forum Samorządowego 2002. Ten komitet otrzymał 1 736 głosów (9,06 proc.), co przełożyło się w radzie na jeden mandat, który trafi do Jacka Czuchraja.

Kordian Kolbiarz po raz trzeci wygrał wybory na burmistrza Nysy, drugi raz udało mu się dokonać tego w pierwszej turze. Choć mieszkańcy „Śląskiego Rzymu” obdarzyli rządzącego od blisko dekady włodarza sporym zaufaniem (otrzymał 10.413 głosów, czyli 53,49 proc) nie można tego samego powiedzieć o radnych z jego komitetu. Pięć lat temu Kolbiarzowi i jego radnym udało się zdobyć aż 8 mandatów do rady miasta, co w połączeniu z dwoma mandatami radych Forum Samorządowego 2002 dawało bardzo silną pozycję.

W nowej radzie najsilniejszą reprezentację będzie miała Koalicja Obywatelska, która w sumie otrzymała 4 725 głosów (24,67 proc.), co dało jej aż 8 mandatów (Mariusz Janos, Joanna Kubiaczek, Arkadiusz Kuglarz, Jolanta Trytko-Warczak, Dariusz Jeleń, Mateusz Palimąka, Bartłomiej Dykta, Joanna Bosak). Wsparciem dla radych w KO będzie z pewnością Sławomir Siwy z sympatyzującego z PO - KW Pozytywni. Dziewięć mandatów nie daje Koalicji większości, ale czyni z niej największą siłę polityczną w radzie miasta.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało z kolei poparcie w postaci 4 039 głosów (21,09 proc.), co dało 6 mandatów dla: Eweliny Szewczuk, Antoniego Hasenbecka, Pawła Szyry, Marii Żukowskiej-Jacykowska, Wojciecha Grubiaka, Sebastiana Bema. Można domniemywać, że PiS otrzymałby więcej głosów, gdy na listach do rady miasta znalazł się Paweł Nakonieczny, dotychczasowy przewodniczący rady. Podczas w tych wyborów startował on jednak do rady powiatu, gdzie z z resztą PiS otrzymał największe poparcie.