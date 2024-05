Volvo EX90. Oto nowy, w pełni elektryczny 7-miejscowy SUV klasy premium

W autoryzowanym salonie Volvo Car Wrocław-Bielany miała miejsce premiera najnowszego w pełni elektrycznego samochodu tej szwedzkiej marki, modelu EX90. To flagowy SUV koncernu, którym w komfortowych warunkach może podróżować siedem osób. EX90, jako pierwszy model Volvo, powstał w oparciu o nową generację modułowej platformy SPA2. Do jego budowy wykorzystane zostało aluminium oraz stal, przy których pozyskiwaniu położono nacisk na surowce z recyklingu.

- To największy SUV elektryczny w naszej gamie modelowej, mierzący ponad pięć metrów długości - mówi Tomasz Krzak, starszy doradca handlowy w Volvo Car Wrocław-Bielany.

Volvo EX90. Wygląd zewnętrzny

Wygląd Volvo EX90 utrzymany został w estetyce podobnej do poprzednika, czyli Volvo XC90. Masywna bryła nadwozia zyskała podłużny przód i ściętą pod kątem tylną szybę.

Volvo EX90. Wnętrze

Przestrzeń wewnątrz optycznie powiększa duży, panoramiczny dach z filtrem UV. Kabina pasażerska utrzymana jest w minimalistycznej lecz eleganckiej estetyce. Na pierwszy plan wybija się wielki, pionowy ekran o przekątnej 14,5 cala, na którym wyświetlane są wszystkie informacje potrzebne do obsługi samochodu, nawigacji, łączności 5G i usług Google. Drugi, mniejszy ekran umieszczony jest przed kierownicą. Do wykończenia wnętrza użyto m.in. organiczną wełnę, sztuczną skórę, aluminium czy komponenty wykonane z korków winiarskich lub przetworzonych elementów drewnianych. Warto dodać, ze Volvo EX90 to samochód siedmioosobowy, a siedzenia ułożone są w trzech rzędach (układ siedzeń 2,3,2).