W Brzegu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu. Odwiedzimy łącznie 11 powiatów w regionie

Warto również dodać, że Forum Lokalnego Biznesu ma być też okazją do spotkania dla przedsiębiorców działających po sąsiedzku, poznania się, wymiany doświadczeń a nawet rozpoczęcia współpracy. Nie zabrakło podczas wydarzenia także przedstawiciela Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST PARK", która jest mocno powiązana z Opolszczyzną.

- Ostatnio bardzo często bywamy w województwie opolskim. Ściągamy tutaj inwestycje zagraniczne, ale także sprawdzamy możliwości dla przedsiębiorców lokalnych. Województwo jest małe, ma ogromny potencjał, ale cały czas szuka swojej tożsamości - zauważa Katarzyna Prociak, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Biznesu WSSE "INVEST PARK". - Nasz zespół co tydzień przyjeżdża do Brzegu i rozmawiamy z władzami lokalnymi, ale także sprawdzamy co dzieje się na terenach inwestycyjnych. Co więcej rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani naszych programem - dodaje.