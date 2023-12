W diecezji opolskiej ruszają odwiedziny kolędowe. Przygotuj się na spotkanie z księdzem. Jak przygotować mieszkanie na kolędę

Choć pod wieloma względami zmienia się rzeczywistość, w której żyjemy, to w okresie po Bożym Narodzeniu ulice miast i wsi w Polsce nadal przemierzają księża katoliccy odwiedzający mieszkańców.

Co prawda, zdarzają się już miejsca, gdzie kapłani idą tylko do domów, do których wcześniej ich zaproszono, ale praktyka ta jest obca w diecezji opolskiej.

- Ksiądz biskup stanowczo pisał rok temu temu, że tak nie powinno być – przypomina ks. Joachim Kobienia, rzecznik kurii diecezjalnej w Opolu.

Dlatego w diecezji opolskiej odwiedziny niezmiennie odbywają się w tradycyjnej formie.