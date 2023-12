Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. To hasło przewodnie dla Kościoła w Polsce na najbliższy rok. Szczegóły przybliża bp Andrzej Czaja

Przypomina, że bycie gotowym na spotkanie z Panem to nie spakowana walizka, ale zachowanie godności dziecka Bożego otrzymanej podczas chrztu. Za przykład bycia w gotowości wskazuje Maryję, która na przybycie Archanioła odpowiedziała „Niech mi się stanie według słowa twego”. – Tak jak Maryja trwajmy w zasłuchaniu w Słowo Boże i jednocześnie w komunikowaniu Jezusa, aby być z nim zjednoczonym. To jest najważniejsze w byciu gotowym – wyjaśnia biskup.

Program dla Kościoła

- To hasło przypomina kim jesteśmy. Nie tylko dziećmi Bożymi, ale też członkami Kościoła. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, czyli też stanowię Kościół, jestem członkiem. To równie ważny wymiar naszej tożsamości - mówi biskup.

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” to myśl przewodnia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023/24.

Kapłan zwraca uwagę, że w tym haśle kryje się wezwanie do obudzenia w sobie odpowiedzialności za Kościół. Czynne zaangażowanie we wspólnotę ma to być receptą na kryzys w Kościele. To zadanie zarówno dla osób duchownych, jak i świeckich.

- Musimy stanowić jedno, nie możemy się dzielić na tych, co przepowiadają i na tych, którzy tylko słuchają – przekonuje duchowny.

Wskazuje też, ze zmianę należy zacząć od siebie. Kolejnym krokiem jest budowanie zdrowych relacji rodzinnych, a następnie przenoszenie tego na życie parafialne. Ważna jest w tym otwartość na ludzi potrzebujących i ewangelizacja.