W Głuchołazach 800 mieszkańców jest już w bazie dawców szpiku. Trwa akcja dla Karoliny. Każdy może się zapisać

W ramach prowadzonej od stycznia akcji z udziałem fundacji DKMS do rejestracji zgłosiło się 275 mieszkańców miasta i okolicy. Ogółem jednak w 13 tysięcznym mieście w Górach Opawskich zarejestrowanych jest 778 potencjalnych dawców i jest to odsetek powyżej średniej krajowej. Cztery osoby stały się faktycznymi dawcami. W akcję „Wszyscy dla Karoliny” zaangażowało się 40 wolontariuszy. Jednym z nich jest Jarosław Drożdżyński, trener karate, wychowawca młodzieży, który też zmagał się z rakiem krwi.

- 13 lat temu sam usłyszałem diagnozę. Przeżyłem szok, bo byłem zdrowym i sprawnym człowiekiem – opowiada Jarosław Drożdzyński. – Przeszedłem chemioterapię, która była prawdziwą bitwą. Myślałem, że już jestem zdrowy, ale okazało się, że muszę mieć przeszczep szpiku. Spędziłem cztery tygodnie w izolatce i to już była prawdziwa wojna o życie. 13 lat temu dzienna hematologia pracowała do godziny 15. Dziś pracuje do godziny 22 i nie nadąża z pomocą, tylu jest pacjentów. Takie akcje, to jedyna szansa aby dać komuś życie i zdrowie, dlatego wszyscy musimy działać.

W najbliższą sobotę 16 marca od godziny 10 do 18 można się będzie zarejestrować w kawiarence biblioteki miejskiej przy ul. Warszawskiej 10 w Głuchołazach. W sąsiedniej sali widowiskowej Centrum Kultury w tym samym czasie będą występować charytatywnie miejscowi artyści – Dawid Brzozowski z córką Weroniką. Grupa artystyczna Struny i Zuzanna Data. Kasia Gala, Mariusz Lewicz, Tomasz Chęciński, zespoły Rock Old i Off Road. Z Nysy przyjadą carolińskie Mażoretki. Wystąpią nawet głuchołaskie przedszkolaki.