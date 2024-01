W Głuchołazach pobiegną "Tropem Wilczym" przez góry. "Nie ważny jest czas, tylko intencja uczestnika"

- Nasz bieg wyróżnia teren. Trasy wyznaczamy są w masywie Góry Chrobrego. To jedyny w regionie bieg „Tropem Wilczym” organizowany w terenie typowo górskim – tłumaczy Wioleta Żukowska, instruktorka ZHR, szefowa biura biegu.

W Głuchołazach środowisko harcerskie ZHR i Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski przygotowują dwie trasy do wyboru. Dłuższa, dla nieco bardziej doświadczonych biegaczy, o długości 7 km i przewyższeniu 210 m. Jest też dystans podstawowy 1963 m, wspólny dla wszystkich edycji „Tropem Wilczym” w Polsce i na świecie. Liczba to odwołanie do roku śmierci Józefa Franczaka ps. „Lalek” uznawanego za ostatniego walczącego żołnierza powojennej, drugiej konspiracji.