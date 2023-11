W Kluczborku będzie można zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego

Potencjalnym dawcą szpiku może zostać osoba w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat, która jest w ogólnie dobrym stanie zdrowia. Natomiast szpik do przeszczepu może zostać pobrany jedną z dwóch metod: z komórek macierzystych z krwi obwodowej (ta metoda stosowana jest w 90 procentach przypadków), albo z talerza kości biodrowej w znieczuleniu ogólnym (stosowana zaledwie w 10 procentach przypadków).

Natomiast, wbrew często krążącym stereotypom, szpik nie jest pobierany z kręgosłupa.

Jak informuje Fundacja DKMS, szukanie zgodnego dawcy komórek macierzystych to jak szukanie igły w stogu siana. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Dla wielu z tych osób jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku od zgodnego dawcy. Tylko 25 procent osób zakwalifikowanych do przeszczepienia znajdzie pomoc w swojej rodzinie. 75 procent pacjentów potrzebujących transplantacji szpiku musi liczyć na pomoc dawcy niespokrewnionego. W tej chwili aż co piąty polski pacjent nie znajduje swojego „bliźniaka genetycznego” i nie ma szans na przeszczepienie.

Nadzieją dla tych osób mogą być tylko nowo zarejestrowani potencjalni dawcy. Im większa baza dawców, tym większa szansa, że wśród zarejestrowanych osób znajdzie się zgodny dawca.