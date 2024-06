W Kluczborku zakończyła się IV edycja pilotażowego programu "Przedszkolak ratuje". Dzieci sporo się nauczyły

Zajęcia prowadzili funkcjonariusze kluczborskiej policji oraz pracownicy Opolskiego Centrum Edukacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Kluczborku.

Dzieci dowiedziały się jakie są numery alarmowe do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i centrum powiadamiania ratunkowego oraz w jakich przypadkach należy powiadamiać konkretne służby. Oprócz tego uczyły się podstawowych zasad pierwszej pomocy, np. tego, jak przeprowadzić resuscytację.

- Nauka pierwszej pomocy to ważny krok w życiu naszych najmłodszych. Dla nich to nawet więcej niż nauka, to bycie bohaterem w ważnych sytuacjach codziennych. Trzeba pamiętać, że teraźniejsze przedszkolaki, to przyszłe pokolenie dorosłych – tłumaczy asp. Krystyna Alaszewicz. - Dlatego od najmłodszych lat trzeba kształtować właściwe postawy dotyczące bezpieczeństwa, jak również uczyć świadomości, że prawidłowa i szybka reakcja może uratować życie drugiemu człowiekowi.