Konflikt wokół strzelnicy w Domecku. „Żyjemy w ciągłym napięciu”

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z szefem Akademickiego Klubu Miłośników Strzelectwa.

– Jestem zaskoczony zastrzeżeniami. Kilka dni temu zorganizowaliśmy na strzelnicy Dzień Dziecka i został on ciepło przyjęty przez mieszkańców Domecka - mówi Tomasz Ciecierski, prezes klubu. – Strzelectwo nie ma dobrej prasy i podejrzewam, że stąd biorą się emocje. Dokonaliśmy szacunkowych pomiarów hałasu. Użyliśmy do tego przewymiarowanej, a więc mocniejszej amunicji i wszystko odbywa się w zgodzie z przepisami. Wysypaliśmy też wał ziemny, żeby zminimalizować uciążliwości. Mimo wszystko chcemy załagodzić tę sytuację, dlatego jesienią planujemy zadaszenie toru strzeleckiego, co powinno jeszcze bardziej ograniczyć hałas. Postaramy się znaleźć kompromis. Jeśli dla mieszkańców szczególnie uciążliwe jest strzelanie w niedzielę, to jesteśmy skłonni zrezygnować z spotkań w ten dzień.