Wójt Zębowic Waldemar Czaja pozwał swoją gminę do sądu o to, że za mało zarabia. Przegrał sprawę i przegrał wybory

Historia sporu politycznego w Zębowicach

Żeby zrozumieć, skąd taki kuriozalny pozew, trzeba poznać w skrócie historię polityki lokalnej w Zębowicach. Od 2002 roku niepodzielnie rządził gminą wójt Waldemar Czaja. Gmina jest mniejszościowa, wójt był z Mniejszości Niemieckiej i większość radnych była z jego komitetu. Wójt Czaja rządził jednak twardą ręką, co podobało się coraz mniej mieszkańcom. Najpierw zwolnił wicewójta Edmunda Langosza, a potem wieloletnią sekretarz gminy Teresę Czaję (zbieżność nazwisk przypadkowa).

W tegorocznych wyborach wydawało się, że Waldemar Czaja też jest faworytem. Jedynym kontrkandydatem był 25-letni Patryk Swoboda, wspólnik byłego wicewójta Edmunda Langosza. Jednak to on wygrał wybory i został najmłodszym wójtem w całej Polsce!

Wróćmy jednak do sprawy sądowej. W poprzedniej kadencji w Zębowicach jak zawsze w radzie gminy większość miała Mniejszość Niemiecka, która ukarała wójta Czaję w ten sposób, że na początku kadencji obniżyła mu pensję o ponad 3 tysiące zł. Wprawdzie w trakcie kadencji Waldemar Czaja na mocy rozporządzenia rządowego dostał ogromną, prawie dwukrotną podwyżkę (do 15.576 zł brutto), ale nie uśmierzyło to jego żalu.