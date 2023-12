W Opolu tanieją mieszkania na wynajem. Najbardziej w Polsce. Mamy dane popularnego serwisu nieruchomości

Sytuację na rynku nieruchomości w Polsce ocenił znany portal nieruchomości Otodom na podstawie ofert, które zostały wystawione na tym portalu w listopadzie ubiegłego roku. Dane z listopada pokazują znaczne spowolnienie. Mniejsze jest zainteresowanie najmem. W listopadzie liczba wyszukiwań w portalu spadła o 31 w stosunku do sierpnia tego roku, kiedy zainteresowanie było największe. Specjaliści portalu spodziewają się, że po świętach i po Nowym Roku zainteresowanie wynajmem znowu wzrośnie. Było to obserwowane w poprzednich latach.

W listopadzie 2023 średnia cena mieszkania oferowanego na wynajem w Opolu wynosiła 2220 złotych miesięcznie. W stosunku do średniej z października cena spadła o 3,1 procent i był to największy spadek w Polsce. Jeśli jednak porównamy średnie ceny najmu z listopadem 2022, to w Opolu zanotowano wzrost o 2,7 procent, czyli poniżej skali inflacji.