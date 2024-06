Woda i ścieki będą droższe? Chcą tego firmy komunalne, które są w trudnej sytuacji finansowej

Ponad 4 miliony złotych straty na poniosła w ubiegłym roku nyska spółka komunalna Akwa, zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków dla mieszkańców. W przypadku mniejszej spółki „Wodociągi” w Głuchołazach strata netto z ubiegłorocznej działalności wynosi 700 tysięcy złotych.

- Przez ostatnich 7 lat spółka tylko dwa razy była na lekkim plusie finansowym - mówiła ostatnio radnym prezes Akwy Edyta Peikert. - Taryfy mamy zatwierdzane na kolejne trzy lata, a nasze koszty rosną co roku. Choćby energia ostatnio zdecydowanie poszła do góry, co spowodowało stratę. Nie mamy zysków, aby budować nowe sieci.