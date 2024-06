Pół tysiąca hutników wyszło na ulice. Protestowali przeciwko planom zamknięcia Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem

Hutnicy wyszli na ulice Zawadzkiego 4 czerwca w samo południe. Zorganizowali protest przed dawną bramą wjazdową do zakładu. Jak mówią, nie zgadzają się na decyzję podjętą przez zarząd spółki Boryszew (powiązanej z grupą Alchemia) o całkowitej likwidacji zakładu i zwolnieniu 435 pracowników.

- To decyzja pochopna, niekonsultowana z załogą i szkodliwa dla pracowników oraz polskiego przemysłu - mówi Dariusz Brzęczek, przewodniczący opolskiej „Solidarności”. - Dziś mówimy „stop likwidacji” i „stop zwalnianiu pracowników”.

Dramat pracowników zakładu w Zawadzkiem

- To będzie dramat dla wielu rodzin. Spora część osób może mieć problem ze znalezieniem pracy - mówi Jacek Tyrała, pracownik walcowni z 37-letnim stażem.

Walcownia Rur Andrzej to największy pracodawca w gminie Zawadzkie i czwarty największy zakład w powiecie strzeleckim. Zwolnienie całej załogi będzie wstrząsem dla lokalnego rynku pracy.

- Mam 58 lat i brakuje mi zaledwie dwóch lat do emerytury - mówi Elżbieta Derda, jedna z pracownic. - Gdzie ja w takim wieku znajdę nową pracę?

Konieczna interwencja ze strony państwa

- Dziś apelujemy do rządu. Liczymy na pomoc państwa, żeby nie doszło do zamknięcia Walcowni Rur Andrzej - dodaje Dariusz Brzęczek. - Wcześniej spółka Alchemia przejęła Garbarnię Skór w Brzegu i dziś tej firmy także już nie ma. Alchemia jest likwidatorem miejsc pracy na Opolszczyźnie. Nie zgadzamy się na takie działania, na likwidację miejsc pracy i dramat ludzi!

Załoga wskazuje, że zapóźnienia nie wzięły się znikąd, a wynikają wprost z tego ile funduszy na inwestycje przeznaczył do tej pory zarząd Alchemii. Jak zauważa Dariusz Brzęczek produkcja w Walcowni Rur Andrzej stoi na dobrym poziomie, a zakład wciąż może produkować wysokiej jakości rury. Musi być jednak doinwestowany lub należy znaleźć nowego inwestora.

Pracownicy z Zawadzkiego przy wsparciu działaczy „Solidarności” z różnych części kraju zablokowali wczoraj główną ulicę w mieście. Przeszli z transparentami:

Tak o nas dbali, że nas zajechali

Nigdy więcej Alchemii na opolskiej ziemi

Ratujmy walcownię i polski przemysł - embargo na handel z Chinami

Działacze "Solidarności" zwracali uwagę, że rury bezszwowe, które produkowane są w Zawadzkiem, są potrzebne w przemyśle. Jeśli nie będzie można ich kupić w kraju, to pozostanie import ze Wschodu.

- Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a w Polsce jest likwidowany przemysł stalowy. Tak nie może być - mówi Andrzej Karol, przewodniczący krajowej sekcji hutnictwa NSZZ "Solidarność".

Protestujący zapowiedzieli we wtorek, że zrobią wszystko by nie dopuścić do likwidacji Walcowni Rur Andrzej. Planują spotkanie w tej sprawie m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu.