Ważna decyzja w sprawie Muzeum Kresów w Brzegu. Obiekt zostanie wsparty 15 milionową dotacją

Decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza o przyznaniu środków finansowych w wysokości 15 milionów złotych na rzecz Muzeum Kresów przekazała wszystkim zgromadzonym na konferencji wojewoda opolska Monika Jurek. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację ważnego kroku w celu utworzenia muzeum, a mianowicie przygotowanie wielobranżowego projektu wykonawczego. Pozwolą także na wdrożenie pierwszego etapu przebudowy budynku polegającego na wykonaniu nowego pokrycia dachowego.

Zadowolenia nie krył dyrektor Muzeum Piastów Śląskich i zapowiedział, że pieniądze zostaną dobrze wykorzystane.

- Bardzo serdecznie dziękuję pani wojewodzie za przekazanie tych dobrych informacji oraz za wszystkim osobom zaangażowanym. Wiele osób podjęło trud, aby ten projekt był kontynuowany - mówił dr Dariusz Byczkowski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. - Teraz przystąpimy już do dzieła, czyli wyłonimy w przetargu projektanta oraz czeka nas remont dachu. Jednak to co najistotniejsze i najtrudniejsze mamy już za sobą. Musieliśmy do tej pory wykonać wiele pracy, której na pierwszy rzut oka nie widać, ale działaliśmy intensywnie. Ten obiekt należy się Kresowianom, to jest nasza misja i pasja - dodał.