Wiaty przystankowe w Opolu będą bezpieczne dla ptaków. Pożyteczna akcja Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Ale nie tylko sposób widzenia świata przez ptaki wpływa na ich kolizje z szybami. Równie ważna jest tu strategia przemieszczania się ptaka.

- Zwróćmy uwagę na to, iż duża część ptaków zamieszkująca sąsiedztwo człowieka to ptaki związane z zadrzewieniami i gęstymi krzewami. Dla nich nasze ogrody, sady i parki to nic innego jak nieco zmodyfikowane środowisko lasów. Dlatego stosują tu taki sam system przemieszczania się jak ten, który sprawdzał się między drzewami. Tu więc oczywistym jest dla nich, że jasne punkty między przeszkodami w postaci pni drzew to prześwity. Niestety taka interpretacja w zestawieniu z elewacją domu i szybami okazuje się marnym rozwiązaniem - tłumaczą ornitolodzy.