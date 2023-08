Wielka wygrana w Tułowicach. To w sumie ponad milion zł. Zobaczcie także inne opolskie miejscowości, w których padły wielkie wygrane w Lotto Robert Lodziński

To wymarzone zakończenie wakacji! Osoba, która zagrała w Ekstra Pensję w Tułowicach, 30 sierpnia (w środę) trafiła główną wygraną w grze: 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. To pierwsza tak wysoka wygrana w tej miejscowości!