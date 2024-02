Wodny Świat w Opolu. W opolskim zoo zamieszkały rekiny, płaszczki i mureny. 1 marca wielkie otwarcie

Na zewnątrz obiektu powstało odrarium, gdzie eksponowane są ryby pływające w rodzimej Odrze. Są to m.in. szczupaki, leszcze czy karpie.

Udało się nam się przed otwarciem zajrzeć do środka akwarium. Wnętrze obiektu prezentuje się bardzo interesująco. W zbiornikach o łącznej objętości 300 000 metrów sześciennych można zobaczyć: rekiny, płaszczki czy mureny. Są również zbiorniki symulujące Amazonię oraz rafę koralową.

Po hucznym powrocie lwów i tygrysów do Opola czas na zaprezentowanie akwarium, czyli najnowszej atrakcji w opolskim ogrodzie zoologicznym.

Prace przy budowie akwarium zakończyły się jeszcze w zeszłym roku. Zbiorniki zarybiono, a aktualnie trwa opieka nad mieszkającymi w akwarium zwierzętami. Cały czas trwają także działania związane z wprowadzeniem do zbiorników koralowców (trzeba utrzymać odpowiednie parametry wody).

Akwarium powstało w miejsce startego terrarium. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej z programów współpracy transgranicznej udało się przebudować obiekt i uczynić z niego kolejną atrakcję opolskiego ogrodu.

Koszt prac to ponad 25 milionów złotych.

Warto w tym miejscu dodać, że od 1 marca opolskie zoo wydłuża godziny zwiedzania. Ogród można będzie odwiedzać od godz. 9. do 16.

Ogród zoologiczny w Opolu to jedna z największych atrakcji turystycznych regionu. Zoo przyciąga nie tylko mieszkańców Opolszczyzny, ale także przyjezdnych z innych województw. Ogród co roku bije rekordy „odwiedzalności”, a dzięki nowej atrakcji chętnych, by zobaczyć opolską atrakcję, będzie jeszcze więcej.