Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego w Nysie. Oddano nowy ośrodek

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbyła się w Nysie i była połączona z otwarciem nowego Regionalnego Centrum Integracji i Rehabilitacji.

Nowoczesny, przestrzenny budynek powstawał od dwóch lat, zainicjowały go jeszcze poprzednie władze powiatu. Z pewnym opóźnieniem Powiatowy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nysie, których opiekuje się ponad 200 uczniami, dostał do dyspozycji 30 sal, w tym basen rehabilitacyjny, salę gimnastyczną, salę integracji sensorycznej i siłownię oraz kompleks zewnętrznych boisk sportowych. Kosztowało to powiat nyski nieco ponad 19 mln zł, z czego 5 milionów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Najbardziej podoba mi się basen i sala gimnastyczna. W starym budynku mieliśmy tylko aulę, cieszę się, że teraz będzie lepiej – komentuje 14-letnia Patrycja Sulińska, uczennica SOSW w Nysie.