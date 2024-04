Drużyna Arkadiusza Wiśniewskiego podsumowała kampanię. "Możemy zaoferować kompleksowy i zrównoważony rozwój Opola"

- Mieszkańcy mieli okazję poznać mnie w działaniu, stąd wiele ważnych inwestycji oraz ponad miliard pozyskanych środków. Ale nie idę do tych wyborów, aby podsumowywać to, co było, ale po to budować jeszcze lepsze Opole, dalej trzymać klimat proinwestycyjny w mieście – mówi Arkadiusz Wiśniewski.