W Kluczborku cuchnąca ciecz płynęła rowami do Stobrawy. Prawdopodobnie były to ścieki

Jak podkreśla mężczyzna, sprawa nie jest incydentalna. Po raz pierwszy podejrzana ciecz, a wraz z nią trudny do zniesienia odór, dały znać o sobie wiosną ubiegłego roku i co jakiś czas sytuacja się powtarzała.

- To, co rozlało się na okoliczne łąki między młynem a ulicami Kilińskiego oraz Witosa i płynęło rowem śmierdziało tak strasznie, że w pobliżu nie dało się przebywać dłużej niż kilka minut, bo z bólu rozrywało głowę – mówi Edward Przybył, właściciel posesji w tej okolicy.

- Każde zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla natury i nie jest dla niej obojętne. Stopień zagrożenia zależy jednak od skali zanieczyszczenia, czyli rodzaju i ilości substancji, jaka przedostała się do środowiska – wyjaśnia Wojciech Jarczak. - Obecnie trwają analizy laboratoryjne pobranych prób oraz czynności mające na celu ustalenie dokładnego źródła zanieczyszczenia i jego usunięcia. Jednakże uzyskane na miejscu wyniki pomiarów terenowych (tlen, przewodność elektryczna właściwa, pH) nie wskazywały na pogorszenie jakości wód Stobrawy, mogące świadczyć o zagrożeniu dla flory i fauny.

Jak poinformował nas Wojciech Jarczak, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, z uwagi na charakterystyczny zapach wstępnie ustalono, że do środowiska mogły przedostać się nieoczyszczone ścieki bytowe.

16 i 17 lutego na miejscu pracowali inspektorzy WIOŚ w Opolu, którzy przeprowadzili oględziny rowu i pobliskich terenów oraz lustrację rzeki. Oprócz tego pobrano wówczas próbki wód powierzchniowych do badań laboratoryjnych.

WIOŚ wszczął kontrolę interwencyjną w kluczborskich wodociągach, a Wody Polskie zobowiązały przedsiębiorstwo do podjęcia działań, by zweryfikować przyczynę wycieku.

W pierwszej kolejności o spowodowanie zanieczyszczenia podejrzewano firmę Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom”, która posiada tam rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej i mógł on ulec awarii.

Strażacy ułożyli na rowach przeponę ze snopków słomy , żeby powstrzymać przedostanie się zanieczyszczenia do Stobrawy.

Skoro zanieczyszczenie nie jest wynikiem pękniętej rury kanalizacyjnej, to skąd się wzięło?

Kolejna z hipotez zakłada, że sama natura mogła doprowadzić do tej sytuacji. Wspomniana działka to teren torfowo-polny, bardzo grząski, gdzie panują warunki beztlenowe. Przy stagnacji wody może dochodzić tam do procesów gnilnych.

Ale bardzo prawdopodobne jest też, że ktoś w tym miejscu wypuszcza ścieki, być może z sąsiednich ogródków działkowych.

Na pewno więcej będzie wiadomo, kiedy będą znane wyniki próbek pobranych przez WIOŚ.

Warto pamiętać, że za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku grozi kara w wysokości od 10 tys. zł do nawet 10 mln.

Brudna, cuchnąca ciecz przez kilkanaście dni utrzymywała się w dwóch rowach melioracyjnych w sąsiedztwie ulic Kilińskiego i Witosa w Kluczborku. Niestety, przedostała się do Stobrawy.