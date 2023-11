Wołczyńska tężnia z prestiżowym, ogólnopolskim wyróżnieniem. Docenili ją urbaniści

Tężnia, które jest zasilana wodą z miejscowych solanek, to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Wołczyna, ale także przyjezdnych. Od wiosny do jesieni tętni życiem.

Można tu nie tylko pospacerować w przyjaznym dla zdrowia mikroklimacie, ale także wziąć udział w licznych wydarzeniach, takich jak pikniki, zajęcia jogi, gry terenowe, koncerty plenerowe itp.

Teraz tężnia została doceniona również przez ekspertów, gdyż otrzymała wyróżnienie w XVII edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2023 roku w kategorii "Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni".

- Dla nas nie jest zaskoczeniem, że otrzymaliśmy wyróżnienie dla naszej pięknej inwestycji, bo mamy świadomość, że tężnia jest przepiękna – mówi burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek. - Cenne jest to, że docenili ją urbaniści. Cieszę się, że spotyka się ona z uznaniem specjalistów, fachowców, ale też uczestników. To wyróżnienie sprawia, że jeszcze bardziej wzrasta renoma naszej tężni i liczymy na to, że będzie skłaniać do jeszcze częstszego jej odwiedzania.