Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.04

Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 20.04? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 20.04. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (20.04 10:04) nie ma prądu w opolskim?

powiat opolski Dobrzeń Wielki, ulica: Namysłowska 117 i 118, Dobrzeń Wielki, ulice: Brzozowa, Jodłowa, Piaskowa, Prusa, Stawy, Świerkowa, Kup, ulice: Miarki, Sosnowa, Sportowa

20.04 od godz. 9:03 do 11:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole ul. Hallera 7B.

25.04 od godz. 8:00 do 13:00 Lędziny Działki 1, 2, 3, Stokrotka, oraz ul. Ozimska 1F-5e i 2-10, Poziomkowa 15-29, Akacjowa. Zbicko.

25.04 od godz. 9:00 do 10:00 Opole ul. Hallera 5c

26.04 od godz. 8:00 do 13:00 Opole ul. Hallera 5a.

27.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat brzeski Pisarzowice, ulice: Opolska nr 30-60, Zielona, Słoneczna, Kwiatowa, Liliowa, Świerkowa nr 16-44 od 23.04 godz. 8:00 do 24.04 godz. 15:00

Łosiów, ulice: Główna nr 31 - 40A oraz 107 - 115, Nowowiejska od 25.04 godz. 8:00 do 26.04 godz. 15:00 Lubsza, ulice: Stawowa nr 4,6A,7-14,dz. 643/4, Ogrodowa nr 13-52

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeg, ulica Krakusa dz. nr 38/3 oraz dz. nr 40

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Żłobizna, ulice: Tulipanowa, Bratkowa, Makowa, Miętowa, Magnolii, Liliowa, Lawendowa, Wrzosowa 1-4, Irysowa 1-2, Fiołkowa 27,29,30,31,35,42, dz. 242/2 od 29.04 godz. 8:00 do 30.04 godz. 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00

powiat głubczycki LUBOTYŃ nr. 1-97 od 22.04 godz. 8:00 do 26.04 godz. 14:00 powiat kluczborski Brzózka, Brzózka Gród, Jakubowice Żwirownia, Polanowice nr 49-71A.

23.04 od godz. 8:00 do 14:30 Brzózka, Brzózka Gród, Jakubowice Żwirownia.

24.04 od godz. 8:00 do 14:30 Markotów Duży od nr 1 do 17 i od 18A do 20, oraz 21A, 22, 22A.

25.04 od godz. 8:30 do 14:30 powiat krapkowicki Krapkowice ul Liliowa 1A,3,18,30 - nowe budynki w budowie - odbiorcy powiadomieni indywidualnie.

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Stare Koźle ulice Piaskowa, Wolności od nr od nr 3 do nr 36, 1-go Maja nr 2, Przedszkolna, Konopnickiej, Stolorza, Smolenia, Leszczyka od nr 11 do nr 14.

22.04 od godz. 9:00 do 14:00

Stare Koźle ul. Braci Wolnych od nr 30 do nr 38. oraz wodociągi.

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 Większyce ul. Księżycowa, Długa, Ogrodowa, Raciborska, Parkowa, Szkolna, Krótka, Piękna, Kwiatowa, Harcerska, Hahna, Zamkowa, Chabrowa, Łąkowa, Kozielska-wodociągi.

godz. 8.00-10.00 i 13.30-16.00 - podłączenie i odłączenie agregatu, rozmostkowanie i zamostkowanie linii SN.

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska od nr 17 do nr 29 oraz od nr od nr 38 do nr 42.

26.04 od godz. 8:30 do 15:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat namysłowski Ligota Książęca nr 11A, 11B, 13A, 13B.

23.04 od godz. 9:00 do 14:00

Michalice działki rekreacyjne.

23.04 od godz. 9:00 do 14:30 Gręboszów od numeru 22 do numeru 34.

26.04 od godz. 9:00 do 12:00 powiat nyski W miejscowości Bardno, posesje:123 do 135

22.04 od godz. 8:00 do 11:00 Korzekwice, nr budynków 1-3E, 17-19

22.04 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od bud 81 do 156

22.04 od godz. 11:00 do 15:00 W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od budynku 2 do 158 B

23.04 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Jasienica Dolna, posesje:od nr 2 do 158 B

23.04 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Nowy Las, posesje: 13 - 34, 113 - 128

23.04 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Sidzina, ulice: Grodkowska, Sportowa, Krótka, Nyska, Partyzantów

23.04 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od nr 24 do 52 D

23.04 od godz. 11:00 do 15:00 W miejscowości Łambinowice, ulice: Łambinowice, 1 Maja, Obozowa, Słoneczna, Powstańców Śląskich.

23.04 od godz. 11:00 do 15:00 W miejscowości Nowy Świętów, posesje: od 63 do 70 od 24.04 godz. 8:00 do 26.04 godz. 15:00 W miejscowości Nowy Świętów, posesje: 51 -84, 111-129

25.04 od godz. 8:00 do 11:00 Otmuchów ulica Czereśniowa i Wiśniowa.

25.04 od godz. 8:00 do 12:00 Kozielno, budynki od numeru 38 do budynku nr 66

25.04 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Konradów, posesje: 104-111C

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 Goświnowice, ulica Nyska1-16, ulice: Kolejowa 1-22, Szkolna 1-36, Goświnowice, ulica Nyska 42-55 od 25.04 godz. 8:00 do 26.04 godz. 19:00

Paczków, ulica: Jana III Sobieskiego,

26.04 od godz. 8:00 do 12:00 W miejscowości Piątkowice, posesje: od nr 22 do 47

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów: EL. Otmuchów ul.Sportowa.

6.05 od godz. 8:00 do 11:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00 Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Złoty Potok,

ul. Kościuszki nr 41, 42, 43,

ul. Krasińskiego nr 6 i od nr 27 do nr 61,

ul. Wenikajtysa,

ul. Świętego Izydora,

ul. Witosa.

22.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kopaniny, od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 34

22.04 od godz. 11:00 do 17:00 Jaworek od nr 39 do nr 46, Rudniki ul. Jaworowa 7

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Czepurka, Słomkowa Góra, Lusławice, Okrąglik.

23.04 od godz. 8:00 do 16:00 Kościeliska od 46 do 64 parzyste, od 37 do 71 nieparzyste

24.04 od godz. 8:00 do 14:00

Ślęzany, Góra Brzozowa od nr 102 do nr 122B

25.04 od godz. 8:00 do 13:30 Jamy. Piaseczna.

25.04 od godz. 9:00 do 10:00 Kozłowice Czerwone Osiedle. Kozłowice ul. Dęby od nr 5 do nr 9 ul. Nowa od nr 27 do nr 29. ul. Polna od nr 11 do nr 15.

25.04 od godz. 9:00 do 13:00

Ślęzany, Góra Brzozowa od nr 121 do 131, Staromieście od nr 37 do nr 43

26.04 od godz. 8:00 do 13:30 Łomnica ul. Dzierżona od 3 do 11 nieparzyste, od 10 do 18 parzyste ul. Łomnica 17 ul. Wydzieracz od 2 do 5 ul. Woźnika od 2 do 7 ul. Lompy od 14 do 31 26.04 od godz. 8:00 do 14:00 Przyrów, ul. Rolnicza, ul. Słoneczna od nr 4 do nr 14, ul. Szkolna od nr 44 do nr 50, ul. Świętej Anny od nr 39 do nr 75 i od nr 42 do nr 60, ul. Piaski od nr 1 do nr 53 i od nr 4 do nr 72, Aleksandrówka od nr 3 do 9 i od nr 2 do 8.

26.04 od godz. 12:00 do 15:00

powiat opolski Zimnice Wielkie ul. Opolska od 84A do 112 oraz od 83 do 121, oraz Polna

22.04 od godz. 8:00 do 14:00 Komprachcice ul. Szeroka od 18 i 19 do końca, Torowa od 16 do końca.

23.04 od godz. 8:00 do 13:00 Turawa ul. Wędkarska

23.04 od godz. 15:00 do 19:00 Nowa Kuźnia ul. Stawowa od 40 do 44P oraz od 9 do 35

24.04 od godz. 8:00 do 14:00

W miejscowości Gracze, ulice: Bazaltowa, Niemodlińska, Sportowa

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 Jełowa ul. Dworcowa 32 i 34, Opolska 18-24, Polna 1, 2, 4, 14.

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Gracze, ulica: Kolonia Robotnicza. Polna

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 Domecko ulice: Opolska 2-28D i 1a-27, Polna, Dworska

25.04 od godz. 8:00 do 16:00

Kadłub Turawski, ulice: Główna 27-53 i 24-44, Polna 1-4B, Stara 2-20 i 1, 13, 15. od 25.04 godz. 8:00 do 26.04 godz. 15:00 Dziekaństwo ul. Wodna, Rzeczna, Opolska, Polna, Osiny ul. Polna, Krzyżowa 61 i 63.

26.04 od godz. 8:00 do 12:00 Prószków ul. Rynek 1-17, Zielona, Polna, Młyńska, Stara Kuźnia

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 Opole ul. Księżycowa, Piękna, Opolska 1-12d.

30.04 od godz. 8:00 do 17:00 powiat prudnicki Łącznik, ulice: Fabryczna, Sportowa, Nowa, Świerczewskiego

22.04 od godz. 9:00 do 12:00 powiat strzelecki Ujazd ul. Powstańców śl. 23B - sklep Biedronka

22.04 od godz. 8:00 do 15:00 Krupski Młyn ulice: Leśmiana, Główna, Kasprowicza, Buczka, 1 Maja, Cicha

22.04 od godz. 11:00 do 14:00

Klucz ul. Wapiennik.

23.04 od godz. 8:00 do 17:00 Jemielnica ulice: Strzelecka od nr 51 do końca, Skłodowskiej, Modrzejewskej, Strzeleckiego, Strzelecka nr 67 - Urząd Gminy Jemielnica. 24.04 od godz. 7:30 do 9:30 Jemielnica ulice: Strzelecka od nr 51 do końca, Skłodowskiej, Modrzejewskej, Strzeleckiego, Strzelecka nr 67 - Urząd Gminy Jemielnica. 24.04 od godz. 13:00 do 15:00 Strzelce ulice M. Prawego 2-20, 7-13, Strażacka, Krakowska 7-37, Chopina 2-4, Pl. Żeromskiego 2-5, Wałowa 2.

25.04 od godz. 8:00 do 8:30

Strzelce ulice M. Prawego 2-20, 7-13, Strażacka, Krakowska 7-37, Chopina 2-4, Pl. Żeromskiego 2-5, Wałowa 2.

25.04 od godz. 14:00 do 15:00 Zawadzkie ul. Opolska od CPN-u do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. , ul. K. Miarki do torów PKP od ul. Opolskiej, ul. Opolska 61a,b,f,g,70,49, ul. Dzierżyńskiego, ul. Powstańców Śl. 1,2,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 , Garaże nad kanałem, Sklepy na Opolskiej i Powstańców Śl., Lodziarnia Anioł, Apteka Nowa, Farmer, Kościół i Plebania, Pizzeria, Spółdzielnia Hutnik, Kotłownia (wymiennikownia ciepła przy Opolskiej 61E), Zaw-Kom (Studnia nr 1) ul. Handlowa, ul. Nowa

26.04 od godz. 8:00 do 8:30

Rozmierka ul. Polna 39 do 49

26.04 od godz. 8:00 do 16:00 Zawadzkie ul. Opolska od CPN-u do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. , ul. K. Miarki do torów PKP od ul. Opolskiej, ul. Opolska 61a,b,f,g,70,49, ul. Dzierżyńskiego, ul. Powstańców Śl. 1,2,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 , Garaże nad kanałem, Sklepy na Opolskiej i Powstańców Śl., Lodziarnia Anioł, Apteka Nowa, Farmer, Kościół i Plebania, Pizzeria, Spółdzielnia Hutnik, Kotłownia (wymiennikownia ciepła przy Opolskiej 61E), Zaw-Kom (Studnia nr 1) ul. Handlowa, ul. Nowa

26.04 od godz. 14:00 do 15:00 Rozmierka ul. Polna 39 do 49

29.04 od godz. 8:00 do 16:00 Krupski Młyn ulice: Prusa, Krasickiego, Tarnogórska, Dąbrowskiego, Słowackiego, Grzegorzewskiej,

30.04 od godz. 8:30 do 11:30 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

