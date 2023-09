Wypadek na jazie w Nysie. Kajakarz wpadł w wir wodny. Strażacy zdążyli w ostatniej chwili

- Mężczyzna był na tyle świadomy i przytomny, że zdołał złapać rzutkę – relacjonuje kpt. Dariusz Pryga. - Dzięki temu udało się wyciągnąć go ze spiętrzenia. Działania w takim miejscu są bardzo trudne, a wypłynięcie z wiru jest praktycznie niemożliwe. Wiele zdarzeń na świecie pokazało, że takie wypadki kończą się tragicznie. To wielki sukces, że udało się go uratować kajakarza i wszystko skończyło się szczęśliwie.