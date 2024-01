Wypadek w Opolu. 22-letnia kobieta kierująca hondą potrąciła nastolatka na hulajnodze

Jakie są przepisy drogowe, dotyczące jazdy na hulajnogach

Uprawnienia do kierowania hulajnogą

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.