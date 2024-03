Z listy wyborczej do sali sądowej. Stanisław Rakoczy chce pozwać Adama Gomołę. "Dłużej kandyduję niż poseł żyje. Nie z nami takie numery"

Były wiceminister MSWiA zwraca uwagę na jeszcze jeden niepokojący fakt związany z wykreśleniem go z listy Trzeciej Drogi, i zastąpieniem go politykiem Polski 2050.

- Pan Gomoła miał już przygotowaną drugą, rezerwową listę. Wszystko musiało być przygotowane wcześniej, wliczając w to wymagany maszynopis dokumentów. To dowód na to, że cała sytuacja była zaplanowana z góry. W wyborach startuje od 40 lat, czyli znacznie więcej niż poseł Gomoła żyje na tym świecie. Nie z nami takie numery – podkreśla opolski samorządowiec.