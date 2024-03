Poseł Adam Gomoła zapadł się pod ziemię. Unika dziennikarzy i nie odniósł się do oskarżeń. Hołownia: "Przerosła go odpowiedzialność"

- W momencie, w którym dowiedzieliśmy się o tych rzeczy, skonfrontowaliśmy to z faktami. Decyzja zajęła nam kilkanaście godzin i pan Gomoła nie jest już członkiem naszego ugrupowania ani naszego klubu parlamentarnego. Nie mydliliśmy oczu opinii publicznej, nie kombinowaliśmy. Zobaczyliśmy co się stało i to wystarczyło - podkreślił lider Polski 2050.