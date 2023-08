Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka zamordowanych dzieci została doprowadzona do prokuratury i usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa

Do zabójstwa 4-letniej dziewczynki i 3-letniego chłopca doszło we wtorek (29 sierpnia) w jednym z mieszkań na osiedlu przy ulicy Michałowskiego w Opolu-Czarnowąsach.

Zarzuty dla matki zamordowanych dzieci z Opola

Mieszkanka Opola zamordowała swoje dzieci nożem tapicerskim

Śledczy potwierdzają też, że dzieci zostały zamordowane nożem tapicerskim. Wszystko wskazuje na to, że to ich matka podcięła im gardła nożem, a następnie sama próbowała pozbawić siebie życia.

Jak informuje portal Prostozopolskiego.pl, rodzinie, w której doszło do tragedii, w styczniu 2020 roku spaliło się mieszkanie na poddaszu przy ul. Jagiellonów w Opolu. Wtedy otrzymali lokal zastępczy, ale jest to tylko mieszkanie tymczasowe, które kilka miesięcy temu musieli opuścić. 34-letnia kobieta zdecydowała się wtedy na przeprowadzkę do niewielkiej kawalerki w Opolu-Czarnowąsach, do byłego partnera.