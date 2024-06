Zabójstwo w Kietrzu. Oskarżony twierdzi, że jego kolega sam nabił się na nóż

– Podszedłem do Grzegorza i chciałem go zasłonić przed nimi, bo zamierzali go chyba znowu uderzyć. Trzymałem ten nóż. Grzegorz podniósł się nagle i wbił się w trzymany na przeze mnie nóż. Zrobiłem to niechcący – mówił prokuratorowi.