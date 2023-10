Zakończył się 31. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Które zespoły teatralne zostały docenione przez Jury?

- Kulka to spektakl, który od pierwszych minut oczarował nas wszystkich. Jest to przedstawienie, które mimo braku tekstu ma niezwykłą dramaturgię i z niezwykłą czułością komunikuje się z widzem w każdym wieku. Komunikuje się z nim z dużym szacunkiem, wierząc w jego inteligencję. Przy tym wyborze nie mieliśmy cienia wątpliwości – mówił Beniamin Bukowski, członek Jury.

Spektakl ten został oceniony przez jurorów jako najlepszy niemal jednomyślnie. Oprócz nagrody głównej w wysokości 12 tysięcy złotych zdobył on również pierwszą nagrodę za reżyserię, dwie nagrody aktorskie i nagrodę za najlepszą muzykę.

Opolski Teatr Lalki i Aktora wystawił w konkursie dwa spektakle: „Troja. Wojny nie będzie!” i „Ja Goryl, Ty człowiek”. Ostatecznie przez jurorów wyróżniony został jednak jedynie ten drugi. Zdobył on wyróżnienie w kategorii nagrody aktorskie w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Drugą nagrodę w wysokości 8 tysięcy złotych zdobył spektaklu „Romans” autorstwa Natalii Sakowicz. Został on wyróżniony za poruszającą symbiozę aktorki i lalki oraz odwagę podejmowania ważnych tematów egzystencjalnych.

Za reżyserię:

Za lalkę: Nagrodę w wysokości 4 000 zł otrzymuje Olga Ryl-Krystianowska za lalkę do spektaklu „Romans”

Muzyka:

Nagroda w wysokości 3 000 zł dla Grzegorza Mazonia za muzykę do spektakli „Kulka” i „Wielki Buzz Grow”

Wyróżnienie w wysokości 2 000 zł za muzykę do spektaklu „Ściana z widokiem” otrzymuje Robert Jurčo

Wyróżnienie w wysokości 2 000 zł za muzykę do spektaklu „Tata” otrzymuje Olo Walicki

Za ruch sceniczny:

Nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymuje Iza Szostak za spektakl „Romans”

Za kostiumy:

Nagrody dla członków Grupy Mixer w składzie Dorota Gaj-Woźniak, Monika Ulańska, Robert Woźniak za spektakl „Wielki Buzz Grow” po 1 000 zł każda.