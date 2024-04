48. Opolskie Konfrontacje Teatralne. Znamy datę i program

Opolskie Konfrontacje Teatralne - jakie spektakle?

O możliwość wystąpienia na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych walczyła w tym roku rekordowa liczba 60 spektakli. Ostatecznie w Opolu przedstawione zostanie 6 z nich. Są to:

- Komisja miała w tym roku wyjątkowo trudne zadanie i pracowała ciężko przez cały miniony rok. Liczba zgłoszonych do konkursu spektakli bardzo nas cieszy. Świadczy to o tym, że klasyka jest nadal niezwykle żywotna i cieszy się zainteresowaniem najwybitniejszych twórców polskiego teatru – mówi Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Pierwsze pięć z powyższej listy opolscy widzowie będą mogli zobaczyć na żywo na scenach opolskiego teatru. Z kolei spektakl „Wyzwolenie” będzie dostępny jedynie w formie nagrania. Wynika to z faktu, że w Opolu nie ma odpowiedniej sceny do wystawienia go.

Każdy występ będzie też oceniany przez jurorów. Autorzy najlepszego spektaklu otrzymają nagrodę główną im. Wojciecha Bogusławskiego. Przyznane zostaną też nagrody zespołowe i indywidualne.