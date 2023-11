ZAKSA wygrała 3:1 pierwszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Olympiakos Pireus się jednak postawił

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:1 w pierwszym meczu tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów. To nie był jednak spacerek. Zawodnicy greckiego Olympiakosu Pireus zostawili jednak na hali wicemistrza Polski dużo zdrowia.

Na papierze faworytem meczu była ZAKSA, czyli zwycięzca Ligi Mistrzów w trzech ostatnich latach. Drużyna z Kędzierzyna-Koźla zmaga się jednak u progu nowego sezonu z wieloma kłopotami kadrowymi. Dość powiedzieć, że klub stracił obu rozgrywających i awaryjnie trzeba było kontraktować Radosława Gila. Zawodnik dopiero zgrywa się z kędzierzyńskimi gwiazdami. Olympiakos ma z kolei w swoim składzie kilku uznanych zawodników. To m.in. środkowy Alen Pajenk, atakujący Toncek Stern, jak również ograny na arenie międzynarodowej rozgrywający Dragan Travica. Można się było więc spodziewać, że postawią twarde warunki w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwszego seta kędzierzynianie przegrali na własne życzenie. Partia co prawda zaczęła się od wymiany punkt za punkt, ale od stanu 9:9 to ZAKSA zdobyła 4 punkty z rzędu. Od wyniku 15:11 coś się jednak w grze gospodarzy zacięło. Chwilę później zrobiło się już 16:16. Po autowym ataku Aleksandra Śliwki wicemistrzowie Polski przegrywali 18:19. Kiedy Łukasz Kaczmarek zepsuł zagrywkę, zrobiło się 21:23 i tę przewagę Olympiakos dowiózł do końca seta.

ZAKSA dobrze weszła w drugą odsłonę meczu. Po skutecznym ataku Łukasza Kaczmarka zrobiło się 7:5 dla kędzierzynian. Greccy zawodnicy jeszcze próbowali walczyć i doprowadzili do stanu 10:10. Od wyniku 16:15 to jednak Polacy powiększali swoją przewagę. David Smith skutecznie zaatakował przechodzącą piłkę i zrobiło się 19:15. W końcówce obrońcy trofeum zachowali zimną krew i triumfowali 25:20. Przebieg trzeciego seta był niczym sinusoida. Początek partii to zacięta walka punkt za punkt. Żadna z drużyn nie odpuszczała. Po bardzo długiej wymianie zablokowany został Kaczmarek. Chwilę potem było już 10:7 dla gospodarzy. Wtedy jednak obudził się Stern, dzięki którego atakom Olympiakos wyrównał. Kolejne akcje to twarda walka punkt za punkt. Od stanu 14:14 kędzierzynianie zdobyli 5 punktów z rzędu, z czego 4 z nich to bloki na rywalach. Po ataku Kaczmarka było już 23:16 i wszyscy zaczęli czekać już na kolejną partię. Wtedy obudzili się Grecy, którzy zdobyli 7 punktów z rzędu. Potrzebna była gra na przewagi, w której wicemistrzowie Polski triumfowali 28:26.

Czwarta partia zaczęła się nie po myśli siatkarzy ZAKSY. Po błędzie Kaczmarka przegrywali 2:6 i kilkupunktowa strata do Olympiakosu utrzymywała się w kolejnej części seta. Taka sytuacja trwała do wyniku 13:17. Później obrońcy tytułu wrócili do gry za sprawą serii prostych błędów Greków. Grę wziął na siebie Śliwka, który trafieniem po ciasnym skosie doprowadził do remisu 20:20. Chwilę później Kaczmarek wyprowadził kędzierzynian na prowadzenie. Znów trzeba było grać na przewagi i znów zwycięsko tę wojnę nerwów rozstrzygnęli siatkarze ZAKSY. MVP meczu został Łukasz Kaczmarek. Po tym zwycięstwie ZAKSA zdobyła 3 bardzo ważne punkty do tabeli. Kolejny mecz już 29 listopada (środa), kiedy to wicemistrzowie Polski zagrają w Turcji z Ziraatem Bankasi Ankara. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Olympiakos Pireus 3:1 (23:25, 25:20, 28:20, 31:29)

ZAKSA: Kaczmarek (22), Bednorz (13), Śliwka (9), Takvam (6), Smith (12), Gil (2), Shoji (libero) oraz Paszycki (3), Szymański (2), Wiltenburg.

Olympiakos: Pajenk (8), Stern (19), Koumentakis (12), Travica (4), Tzourits (9), Oliva (13), Tziavras (libero) oraz Guazzelli, Chandrinos

