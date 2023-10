Zamek w Łące Prudnickiej niszczeje. Z lotu ptaka widać, że to kompletna ruina. Czy władze zmuszą obecnego właściciela ratowania zabytku? Krzysztof Strauchmann

Zamek w Łące Prudnickiej po prostu już się wali. Widać to doskonale na zdjęciach z powietrza, wykonanych przez naszego czytelnika. Administracyjne starania, aby przymusić właściciela do prac mających na celu zabezpieczenie opolskiego zamku, nie dają żadnych efektów. To dawne włości generała von Choltitza.