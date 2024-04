Zderzenie osobówki z motocyklem na skrzyżowaniu ul. Kani i 1 Maja w Opolu. 38-latka ma do zapłacenia spory mandat Redakcja

Do zdarzenia doszło na środku skrzyżowania ul. Kani i 1 Maja. Policjanci z ruchu drogowego ukarali 38-latkę mandatem karnym w wysokości 1020 zł i 10 punktów karnych. Mario Zobacz galerię (6 zdjęć)

W poniedziałek (29 kwietnia) ok. godziny 16 służby otrzymały zgłoszenie do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Doszło do niego na skrzyżowaniu ul. Kani i 1 Maja w Opolu.