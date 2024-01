Zepsute państwo czyli „tak jak my to rozumiemy”

. Obsługa pompy na kontynencie kontrastów była dla mnie ważnym doświadczeniem, nie tylko trzeba było wymienić zawór, ale wyjaśnić, dlaczego trzeba go zamykać i otwierać delikatnie. Silny i sprawny człowiek miał kłopot z tym aby zrozumieć co to znaczy obracać do oporu i nie niszczyć cięgna. Miał inne doświadczenie. Pompa przyjechała bez jego wysiłku, nie wiedział ile trudu trzeba, aby ją wykonać i dowieźć. Cięgno było elastyczne a jego koncepcja pozwalała myśleć, że będzie trzeba mniej pracować. Tak to rozumiał. No i miał pod ręką naprawiacza, któremu zależy by była woda!

Mam dziś wrażenie, że są tacy wśród nas. Wołają „zepsute!”. Urządzenie zwane Państwem Polskim ma liczne zawory. Po cichu, na żądanie właścicieli z Niemiec i Holandii, odblokowano import zboża z Ukrainy jednocześnie głośno wołając, że wreszcie „pomożemy” polskim rolnikom. Marszałek decyduje, który sąd jest prawy, a który nieprawy. Minister wybiera, który wyrok uzna, a który zignoruje. Łamane są kolejne zasady.