Zimna woda na basenie Wodna Nuta czy przewrażliwieni rodzice? Sprawdzamy, co dzieje się na największej pływalni w regionie

Temperatury we wrześniu i listopadzie nie różnią się diametralnie

Natomiast 14 listopada, gdy temperatura zewnętrzna spadła do 12 °C , temperatura powietrza wewnątrz basenu wyniosła 28 °C . W tym dniu temperatura basenu solankowego wyniosła 30,6 °C , basenu sportowego – 27 °C , basenu rekreacyjnego – 30,1 °C , a jacuzzi – 33,2 °C.

MOSiR: temperatury spełniają wszystkie wymogi

Oznacza to, że w okresie jesiennym basen Wodna Nuta w Opolu utrzymuje stabilne i komfortowe warunki termiczne zarówno w powietrzu, jak i w wodzie. A temperatura wody na basenie rekreacyjnym, z którego najczęściej korzystają dzieci i osoby uczące się pływać, jest o niemal 2 stopnie Celsjusza wyższa niż we wrześniu, gdy jeszcze nikt nie narzekał na zimno na basenie.

- Jeżeli chodzi o temperatury, to one spełniają wszystkie wymogi właściwe dla obiektów tego typu – podkreśla Aleksandra Raś, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Najzimniej jest na basenie sportowym, ale tak być powinno

Zdarza się czasem, że dzieci już umiejące pływać, wchodzą do basenu sportowego i to tam odczuwają zimno. Na tej niecce temperatura wody jest bowiem najniższa i wynosi 27 °C. Przede wszystkim dlatego, że jest to basen, w którym się pływa, a nie bawi.