Zlot motocyklowy w Prudniku. Przyjechało pół tysiąca motocyklistów i setki miłośników sportu motocyklowego

Motocykl, to styl życia, poczucie wolności, wspólna przygoda. To poczucie dumy, że swojej wspaniałej maszyny.

- Najpiękniejszy jest ten wiatr we włosach i huk silnika. Całe życie marzyłam o Harleyu, ale nic z tego nie wyszło – mówi Krystyna Gruszecka, która wraz z mężem Józefem przyjechała na prudnicki zlot ze Złotego Stoku. Oboje należą do najstarszych uczestników imprezy. Śmieją się, że do setki brakuje im tylko 25. – Na motocyklach jeździliśmy w młodości, potem była przerwa i wreszcie udało mi się przekonać męża, żebyśmy kupili motocykl. Dzięki mnie ruszyliśmy na zjazdy, bo zawsze brakowało czasu. A teraz kolegów mamy w całej Polsce.