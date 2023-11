Zmarł ks. Walenty Kozioł. Przez 36 lat posługiwał w Szonowie i Klisinie. Wspierał kapłana niezłomnego ks. Michała Norka

Walenty Kozioł pochodził z Bytomia. Urodził się 5 lipca 1940 roku w rodzinie Konrada i Marii zd. Dworaczek. W 1954 r. ukończył szkołę podstawową w Bytomiu-Karbiu. Naukę kontynuował w bytomskim liceum ogólnokształcącym. Po dziesiątej klasie przeniósł się do liceum dla pracujących w Bytomiu. Tam w 1960 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 19 listopada 2023 r. w 84. roku życia i w 57. roku kapłaństwa zmarł ks. Walenty Werner Koziol, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi w Szonowie i ex currendo Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie – poinformowano na stronie diecezji opolskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Franciszka Jopa 12 czerwca 1967 roku w kościele pw. Trójcy Świętej w Bytomiu. Jako wikary na pierwszą placówkę trafił na dwa lata do parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Następnie w latach 1969–1972 był wikariuszem w Gliwicach, później w latach 1972–1973 w Zabrzu-Mikulczycach. W latach 1973–1977 posługiwał w parafii Narodzenia N.M.P. w Głubczycach.

W 1977 roku mianowano go proboszczem parafii św. Jadwigi w Szonowie i ex currendo parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie. Tam otoczył kapłańską opieką i wsparciem ks. Michała Norka, kapłana represjonowanego przez reżym komunistyczny, który po pobycie w stalinowskim więzieniu we Wronkach był kolejno pacjentem szpitala w Branicach i domu opieki w Klisinie.