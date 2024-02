Zmarł ojciec Joachim Zok. Przez 20 lat pracował na misjach w Ghanie i Papui Nowej Gwinei. Był związany z Olesnem i Nysą

W 1982 roku odbył w Irlandii roczny kurs języka angielskiego. We wrześniu 1983 roku wyjechał do Afryki. Po przyswojeniu lokalnego języka twi został wikariuszem (1984-1988) w Wenchi, a następnie proboszczem w Techiman.

Był niezwykle otwarty na ludzi i ich kulturę, pełen życzliwości i zawsze gotowy do pomocy. Przez to był niezwykle lubiany i szanowany przez ludzi. Był, po prostu, dobrym człowiekiem - czytamy na stronie internetowej zakonu słowa o. Waldemar Kus SVD, który razem z o. Joachimem wyjechał do Ghany i którego łączyła z nim prawdziwa przyjaźń.

Joachim Zok przyszedł na świat 23 maja 1956 r. w Oleśnie. Jak wspominają ojcowie werbiści, o jego wstąpieniu do Zgromadzenia Słowa Bożego zadecydowała religijna atmosfera domu rodzinnego oraz kontakty z werbistą o. Stefanem Łysikiem SVD. We wrześniu 1975 r. rozpoczął nowicjat zakonny w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie

W 1993-1995 studiował w Chicago. Po powrocie do Ghany mianowano go prefektem kleryków w Tamale. Tę funkcję sprawował do powrotu do Polski w 2001 roku.

W kraju posługiwał w Lublinie, Chludowie, Bytomiu. 7 grudnia 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na KUL na podstawie rozprawy „Posłannictwo świeckich Kościoła w Afryce według nauczania Jana Pawła II”. Od 2007 do 2010 był rektorem werbistowskiej wspólnoty w Bytomiu.

W 2013 r. ponownie wyjechał na misje, tym razem do Papui Nowej Gwinei. Wykładał dogmatykę na uniwersytecie. Choroba sprawiła, że w 2017 r. wrócił do Polski i zamieszkał w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie.